Genera Illinois cientos de empleos asociados a la pandemia del coronavirus

CHICAGO, Illinois.- El gobernador J.B. Pritzker anunció una inversión de 16 millones de dólares para generar 1,300 nuevos empleos de respuesta a la pandemia del coronavirus.

El mandatario precisó que grupos comunitarios entrenarán y contratarán a rastreadores de contactos, vigilantes del protocolo sanitario, personal para desinfectar inmuebles, así como preparadores y distribuidores de alimentos, entre otros.

Para solicitar cualquiera de estos empleos, visite el sitio www.illinois.gov/gethired.

Y precisamente hoy presentaron a unos de los beneficiarios del programa de entrenamiento para desempleados de Illinois.

Freddy Ramos dice que dejó su trabajo después de 25 años para cuidar de su madre enferma y cuando ella murió buscó capacitación para regresar al mundo laboral.

Hoy agradece a las agencias que lo ayudaron: “Busqué asistencia del Northwest Housing Center localizado en Belmont Cragin. Ahí junto está la agencia de empleos Cara Connects, que me preparó, me asesoró y me dio los recursos que necesitaba con desesperación para obtener un empleo”.

Freddy Ramos actualmente es el gerente del equipo de alivio contra el Covid-19 en el vecindario de Belmont Cragin.

Si usted necesita asistencia para encontrar trabajo, además de la página web mencionada, también puede llamar al 773-283-3888.