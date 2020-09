Extienden la moratoria de desconexión los servicios públicos de Illinois

CHICAGO, Illinois.- Los habitantes de Illinois que enfrentan dificultades para pagar las facturas de servicios públicos como resultado de la pandemia están recibiendo un breve respiro. La Comisión de Comercio de Illinois anunció que varios de los proveedores de electricidad, agua, alcantarillado y gas natural regulados por el estado de Illinois han acordado voluntariamente extender la moratoria sobre desconexiones para clientes residenciales. Nicor Gas, Northshore / Peoples Gas, Illinois American Water, Aqua Illinois y Utility Services of Illinois han trasladado la extensión al 30 de septiembre. ComEd y Ameren Illinois han acordado extender la moratoria hasta el 10 de septiembre. Consumer Gas y Liberty Utilities habían acordado previamente no desconectar a los clientes hasta seis meses después de que el período de moratoria estipulado expirara en junio, lo que los lleva mucho más allá de septiembre.

"Dado el aumento de casos positivos de COVID-19 en las comunidades de Illinois y el requisito previo para que los residentes se mantengan conectados con el trabajo escolar y la familia durante la pandemia, me complace que varias de las empresas de servicios públicos hayan acordado una vez más extender la moratoria de desconexiones para clientes residenciales ", dijo la presidenta de ICC, Carrie Zalewski.

Terry Mackin, director de comunicaciones de Illinois American Water, pidió a quienes tienen problemas para pagar la factura del agua a que pregunten sobre el programa H2O Help to Others, una asociación con el Ejército de Salvación que proporciona fondos complementarios a los necesitados.

"Hay fondos disponibles para ayudar a nuestros clientes con sus facturas, para ayudarlos a superar un momento difícil", dijo Mackin.

Jennifer Golz, gerente de relaciones con los medios de Nicor Gas, dijo que hay 152,000 clientes que tienen saldos vencidos de más de 60 días.

"Si esos son clientes que se han visto afectados por la pandemia en curso, todavía tienen tiempo para hacer arreglos y saber cómo podríamos ayudarlos", dijo.

Golz dijo que hay $4.5 millones disponibles a través del programa de asistencia para el pago de facturas COVID-19 de Nicor Gas.