Trampas, pizza y la tarántula te esperan en la casa de 'Home Alone' que se alquila en Airbnb

La experiencia en la casa de Home Alone promete momentos únicos:

- Una cómoda y acogedora escena navideña

- Instalación de trampas

- Irritante crema afteshave y todo el tiempo que quieras para gritar frente al espejo

- Toda la nostalgia de los 90s que necesitas

- La más deliciosa pizza de Chicago con una cena a la luz de la velas de macarrones con queso

- Pasar el tiempo con una tarántula real

- Una proyección de la nueva aventura navideña de lña franquicia: Home Sweet Home Alone

- Un set de Lego Ideas Home Alone