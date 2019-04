"En las buenas y en las malas", esta pareja se casó a pesar de que a él le quedaban días de vida

CHICAGO, Illinois. – Raúl Andrade, mejor conocido cómo "Lalin", perdió su batalla contra la cirrosis hepática avanzada. El último deseo de Andrade fue casarse con el amor de su vida: Belinda Montoya.

El sábado 6 de abril, cumplió su último deseo días antes de fallecer. La pareja tenía 13 años juntos y tenían dos hijos. Los médicos le habían informado a él, según nos dijo el fin de semana de su boda, que no podían hacer nada para salvarlo. Raúl explicó que le dijeron que por su estatus migratorio no era apto para un trasplante necesario para salvar su vida.

"Siempre quisimos hacerlo, mas nunca pensé que fuera de esta manera", le dijo Montoya, a nuestra reportera Viviana Ayala. "Esos últmos días fueron muy felices. Él estuvo contento poque mucha familia lo acompañó en su fiesta. Eso era lo que a él le gustaba a él, compartir con sus seres queridos".



Raúl Andrade y Belinda Montoya compartieron 13 años de su vida, con dichas y penas, felicidad y tristeza. Juntos criaron a sus hijos. Sin embargo, Raúl Andrade contrajo matrimonio conociendo lo que sería una enfermedad intratable en su caso.

Andrade necesitaba un transplante de hígado para salvar su vida, sin embargo su situación migratoria, fue un impedimento. Contó que le dijeron que debido a su condición migratoria, no podían hacer nada por él. Nos contó que le preguntaron si quería regresar a México. "Pus me dijo realmente que me daban una semanas... ¿De vida? De vida y a lo mejor un mes, dos, que disfrutara con mis hijos", comentó Andrade. Agregó: "Vivo el día. Y yo no' mas le doy gracias a Dios cada vez que despierto y digo 'otro día más'".

El último deseo de Andrade fue casarse con su compañera Belinda Montoya. "Me da tristeza pues pero, qué voy a hacer? Uno tiene a veces, no sé. Yo no me rajo. Digo que sea lo que sea, me entiende?", dijo Andrade. Los familiares y amigos de la pareja cooperaron para darle una boda. Incluso desconocido cooperaron con algunos gastos y la organización de ceremonia. El día sábado 6 de abril, se casaron en la iglesia de Saint Cornelious, en Jefferson Park.

"Claro que lloro. Claro que estoy triste, pero estoy con mucha fe", comentó Belinda.



Las últimas horas de Rául fueron de mucho dolor, le dijo Belinda a Univision. "Desde ayer por la tarde, no se calmaba con nada. Tomó mucha medicina." También dijo "Él, casi todos los días me decía que [me] quería mucho y me daba las gracias a mí y [a] su mamá por acompañarlo. En sus últimas horas decía lo mismo...daba las gracias".

El velorio de Raúl será el viernes y el sábado, su entierro.

