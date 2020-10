Divulga una investigación cómo una adolescente contagió a 11 familiares con coronavirus

CHICAGO, Illinois.- Una niña de 13 años transmitió el Covid-19 a 11 familiares, incluidos varios que viven en los suburbios del condado Cook, durante unas vacaciones familiares de tres semanas en una casa compartida este verano, según funcionarios de salud locales y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Los CDC publicaron hallazgos detallados del caso en un informe en línea, enfatizando que el brote destaca varios problemas importantes, incluido que los niños y adolescentes pueden transmitir fácilmente el SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19.

El informe cita que la adolescente estuvo expuesta al virus durante un brote en junio de 2020, y debido a su exposición, buscó hacerse pruebas después de regresar a casa.

Una prueba rápida de antígeno realizada cuatro días después de la exposición, cuando la adolescente estaba asintomática, fue negativa. Dos días después, la niña de 13 años experimentó congestión nasal, su único síntoma del virus. Ese mismo día, ella, sus padres y dos hermanos viajaron a una reunión con otros 15 familiares.

No se sabe si la niña y sus padres son del condado Cook.

El reporte indica que un total de 14 familiares de cuatro estados, incluida la jovencita, permanecieron en una casa de cinco dormitorios y dos baños durante 8 a 25 días y no usaron máscaras ni practicaron el distanciamiento físico.

Otros seis familiares visitaron en dos ocasiones, cuando seis personas que se quedaron en el hogar eran potencialmente infecciosas. Los seis familiares visitantes mantuvieron la distancia física y permanecieron al aire libre, pero no usaron mascarillas.

De los que se quedaron en la casa, se descubrió que 12 personas, incluida la adolescente, tenían Covid-19.

Las autoridades precisaron que una persona del grupo que contrajo el coronavirus fue hospitalizada y otra buscó atención en la sala de emergencias por síntomas respiratorios; ambas se recuperaron. Ninguno de los seis familiares que permanecieron al aire libre y mantuvieron distancia física desarrolló síntomas.

El Departamento de Salud Pública del Condado Cook confirmó que varias personas involucradas eran de los suburbios, pero no proporcionaron información adicional, citando leyes de privacidad.

Funcionarios de salud del condado aclaran que la comunidad no está en riesgo como resultado de este brote.

Según el CDC, la investigación del caso evidencia el beneficio del distanciamiento físico como estrategia para prevenir el virus.

La situación también refuerza la recomendación de que la persona debe ponerse en cuarentena durante 14 días después de una exposición conocida o después de un viaje cuando así lo exijan las autoridades locales.

Si bien los CDC no dijeron dónde tuvo lugar la reunión ni en qué estados residían los miembros de la familia, una nota al pie del artículo cita al Departamento de Salud de Rhode Island, el Departamento de Salud de Georgia, el Departamento de Salud Pública del Condado Cook y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts.