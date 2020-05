Coronavirus obligará a reservar su visita a los parques Six Flags cuando abran sus puertas

La crisis del nuevo coronavirus suma una secuela más. Cuando los parques de la corporación Six Flags vuelvan a abrir sus puertas, los visitantes deberán reservar en línea su espacio antes de aventurarse en alguno de los parques en Estados Unidos.

Six Flags opera parques de diversiones en 11 estados. En Illinois cuenta con Six Flags Hurricane Harbor en la ciudad de Rockford y Six Flags Great America en Chicago .