Conoce la ubicación y hora de algunos de los Vía crucis en Chicago

CHICAGO, Illinois. – Conoce aquí la lista de lugares donde se llevarán a cabos los distintos Vía crucis en el área metropolitana de la ciudad de Chicago este Viernes Santo.

Vía crucis de La Villita (oeste)



9 a.m.

El Vía crucis comenzará en la calle W. 26 y S. Keeler. Se dirigirá hacia el este sobre la calle 26 hasta llegar a Washtenaw Park en la avenida S. Washtenaw, en el número 2521. Las parroquias que participarán son las de Epiphany, Good Shepherd, San Agnes de Bohemia, Nuestra Señora del Tepeyac, Assumption y San Román.

Vía crucis de Pilsen (oeste)



9 a.m.

El Vía crucis de Pilsen inicia en la iglesia de Providence of God en la calle W. 18 en el número 717 a las 9 de la mañana. Los participantes procederán por la 18 hasta Harrison Park en la esquina de la calle Wood y 18. Terminarán el recorrido en la iglesia de San Adalberto en 1650 W. 17 en Chicago para una oración de cierre. Las últimas palabras serán observadas en la iglesia de Providence of God a las 3 de la tarde. Participarán las iglesias de Providence of God, de San Procpio y la de San Adalberto.

Vía crucis de McKinley (sur)



9 a.m.

El Vía crucis inicia en la parroquia de Blessed Sacrament ubicado en la calle S. Hermitage en el número 3528. El recorrido será hasta llegar a la parroquia de San Pedro y Pablo en 3745 S. Paulita. Habrá una veneración a la cruz en la parroquia a la que llegarán a las 7 p.m. En este Vía crucis participarán sólo las parroquias de San Pedo y Pablo y la de Blessed Sacrament.





Vía crucis en Aurora (suburbio al oeste de Chicago)



10 a.m.

Dará inicio en la iglesia del Sagrado Corazón en 771 de la calle Fulton en Aurora, Illinois y terminará en la iglesia de San Nicolás enel mismo condado. Este destino se encuentra en la calle High en el número 308.

Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes (norte)



10 a.m.

Este dará inicio en Chase Park en la esquina de las calles Leland y Ashland a las 10 de la mañana. El recorrido será hasta llegar a la parroquia de Nuestra Señora Lourdes ubicada en 4640 N. Ashland en Chicago. Las últimas palabras de Jesucristo serán celebradas durante este evento en cuanto se llegue a la parroquia. La veneración a la cruz será a las 7:30 p.m.

Vía crucis de Brighton Park (suroeste)



11 a.m.

El Vía crucis comenzará en Our Lady of Fatima Parish, 2751 W. 38th Pl. Se dirigirá hacia Immaculate Conception Parish, 2745 W. 44 thSt. Las parroquias que participarán serán Our Lady of Fatima, St. Pancratius, Five Holy Martyrs y Immaculate Conception.





Vía crucis de Waukegan (suburbio al norte de Chicago)



11 a.m.

El Vía crucis comenzará en Immaculate Conception, 508 Grand Avenue. Habrá una veneración a la cruz que se llevará a cabo a las 6:30 p.m.

Vía crucis de Orland Park (suburbio al suroeste de Chicago)



11 a.m.

El Vía crucis comenzará en St. Michael Parish, 14327 Highland Avenue. Habrá una veneración a la cruz que se llevará a cabo a las 12:30 p.m.

Vía crucis de Cicero (oeste)



11 a.m.

El Vía crucis comenzará en Mary, Queen of Heaven Parish, 5300 24th St. Se dirigirá hacia Our Lady of the Mount Parish, 2414 S. 61 stAve. Las parroquias que participarán serán Mary, Queen of Heaven y Our Lady of Mount.

