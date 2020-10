Colocan a Indiana en la lista de advertencia de viaje por la proliferación de la pandemia

CHICAGO, Illinois.- Si Indiana continúa con la proliferación de casos de coronavirus, la próxima semana será puesta entre los estados con cuarentena obligatoria para viajeros que procedan de ese destino.

Así lo anunció el Departamento de Salud Pública local, que hoy removió a Georgia y Texas del listado, pero agregó a Alaska entre los estados con aislamiento obligatorio para viajeros.

La orden de emergencia de la ciudad ahora cubre 22 estados y territorios: Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Dakota del Norte, Oklahoma, Puerto Rico, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Wisconsin y Wyoming.

Texas vio un aumento en los casos la semana pasada debido a una anomalía en los datos. Excluyendo la anomalía de los datos, el estado promedió menos de 15 casos por cada 100 mil habitantes por día y se eliminó de la lista de cuarentena.

Indiana está viendo un promedio de casos diarios de más de 15 casos por cada 100 mil habitantes por día. Para que los residentes tengan tiempo suficiente para planificar su viaje a ese estado fronterizo, se ha agregado a una lista de advertencia. Si Indiana no puede reducir el promedio diario de casos la próxima semana, se agregarán a la lista de cuarentena.

Por el momento, las autoridades recomiendan a los residentes de Chicago que no viajen a Indiana.

La lista de cuarentena de Chicago se actualiza todos los martes. La cuarentena para los nuevos estados agregados entra en vigencia el viernes siguiente a la medianoche.

Cuando los estados se eliminan de la lista de cuarentena, entra en vigencia de inmediato.

Como recordatorio, los viajeros que ingresan o regresan a Chicago desde los estados actualmente cubiertos por la orden deben estar en cuarentena durante un período de 14 días a partir del momento del último contacto dentro del estado identificado.

Los trabajadores esenciales están exentos si deben viajar por motivos de trabajo, pero deben limitar sus actividades al trabajo y evitar los espacios públicos tanto como sea posible. Las excepciones a la orden también se aplican a los viajes personales por razones de atención médica y custodia compartida de los padres, así como a los viajeros que pasan por estados designados por menos de 24 horas en el transcurso del viaje. Sin embargo, si su destino final es un estado en la lista designada, entonces debe estar en cuarentena durante 14 días, incluso si se encuentra en ese estado por menos de 24 horas.

Para Wisconsin, la orden se aplica a las personas que vienen de Wisconsin a Chicago con fines no laborales y a los residentes de Chicago que regresan de Wisconsin, a menos que se consideren trabajadores esenciales. Se permitirán excepciones a la orden para viajes personales por atención médica y custodia compartida de los padres. Las personas que viajan a Wisconsin, aunque sea por menos de 24 horas, aún deben ponerse en cuarentena al regresar a menos que se consideren un trabajador esencial.

Las autoridades de salud dicen que siguen monitoreando de cerca la propagación de Covid-19 en otras regiones del país. Para obtener más información, visite chicago.gov/coronavirus.