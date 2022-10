Maratón de Chicago: horarios y cierres por el evento de este fin de semana

Salida para silla de ruedas (hombres): 7:20 a.m.

Salida para silla de ruedas (mujeres): 7:21 a.m.

Salida para handcycle: 7:23 a.m.

Salida de corredores primera ola (rojo): 7:30 a.m.

Salida de corredores segunda ola (azul): 8 a.m.

Salida de corredores tercera ola (naranja): 8:35 a.m.