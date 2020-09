Brote de coronavirus por una fiesta en una alberca de Chicago

Se cree que algunos de esos adolescentes transmitieron el virus a otros, incluidos compañeros de la escuela, personas en sus carros compartidos y, en un caso, a un hermano.

Ninguna de las 19 personas infectadas se enfermó gravemente ni tuvo que ser hospitalizada, pero Arwady dijo que la fiesta era un ejemplo de reuniones que siguen viendo los funcionarios de salud que propagan el coronavirus.

“Esto no es algo dramático”, dijo. “Este es el tipo de cosas que vemos con regularidad, donde la gente se reúne con amigos y con familias, o con vecinos y familias extendidas”.

“Tenemos mucho COVID aquí en Chicago. Incluso ahora. No es el momento de bajar la guardia. No es el momento de reunirse innecesariamente con personas que aún no están en su burbuja".

El "equipo juvenil" de rastreadores de contactos del Departamento de Salud reunió la información de las entrevistas con los infectados. El esparcidor original no ha sido identificado por los trazadores, pero Arwady dijo que la persona probablemente era asintomática o levemente sintomática en la fiesta.

“Donde la gente está bajando la guardia, sin usar mascarillas, quizás no siempre con distanciamiento social, a veces vemos agrupaciones como esta”, dijo.