Bárbara Hernández, la millennial de Aurora que hace historia e inspira

AURORA, Illinois. – Bárbara Hernández trabaja parar su comunidad en Aurora como la representante de Illinois. Enrique Rodríguez, de Univision Chicago, entrevistó a esta mujer que se ha convertido en la más joven de su Legislatura y ha dicho que busca tener un enfoque que represente a los inmigrantes y ser un ejemplo para la comunidad.

Bárbara Hernández, un ejemplo a seguir

Con un tono de orgullo en su voz, Bárbara Hernández me cuenta vía telefónica que sus padres llegaron a Chicago el día de la recordación o ‘Memorial Day’ en 1992. “Mi mamá ya estaba embarazada, vinieron con visa y con la idea de quedarse aquí a vivir y establecer una vida diferente para mi hermana y para mí”. Tres meses después Bárbara nació en Aurorita la bella.

Vivía en un apartamento pequeño en el segundo piso de un edificio. Su madre siempre estaba en casa para cuidarla a ella y sus dos hermanos mientras que su padre trabajaba hasta 3 empleos para sacar a su familia adelante. “Pude establecer un poco más de carácter sabiendo que mi familia me iba a cuidar y yo no tenía que cuidar a mi hermano de 5 años de diferencia, pero sabiendo que también había la posibilidad, no por qué ellos querían, pero si de repente algo hubiera pasado de deportación sabia que yo tenia que cuidarlo a él”.

Bárbara recuerda como desde su temprana edad el dinero siempre fue un problema en su familia. También rememora la manera en que sus padres lo ocultaban. “Y siempre cuando había un pase de escuela o algo nunca nos decían, sabes que no puedes ir, por qué no tenemos dinero. Ellos siempre hacían lo posible para poder hacer eso presente en nuestras vidas, que pareciéramos como los demás niños que podían ir a paseos y les podían dar un poco de dinero para gastar”. Cuenta que siempre se sentía fuera de lugar cuando sus amistades platicaban que iban de vacaciones a México, ya que por la situación de sus padres ella no podía. Duraron 22 años sin poder ver a sus familiares. Solo les hablaban por teléfono.

Conforme fue creciendo, sus padres siempre le inculcaron la importancia de estudiar y ayudar a los demás. Bárbara soñaba con ser una exitosa repostera. Siempre buscaba la manera de participar en diferentes eventos de organizaciones comunitarias en Aurora. Dice que de su padre aprendió a ser líder y de su madre a ser amorosa y entender lo que la gente siente. Cualidades que puso en práctica en la escuela secundaria East Aurora, el colegio comunitario Waubonsee, y la Universidad de Aurora.

Poco a poco ese sueño de ser repostera se fue desvaneciendo y de repente tenía dudas de lo que realmente quería hacer hasta que un día decidió hablar con la representante estatal del distrito 83 de Aurora Linda Chapa LaVia, quien una vez al conocerla le dijo que la veía como una líder. “Me dijo que ella veía algo en mí que no podía ver en otros estudiantes de mi edad. Y me dijo sabes que deberías estudiar ciencias políticas. Ese mismo día ella canceló todas sus juntas y me llevó con una consejera a Waubonsee Community College para inscribirme en las clases de ciencias políticas”.

El resto es historia, en cuanto se graduó de East Aurora Chapa LaVia contrató a Bárbara como su asistente y eventualmente como su jefa de personal. Su esfuerzo, dedicación y enseñanzas de sus padres hicieron posible que en marzo de este año fuera nombrada y juramentara como la nueva representante estatal del distrito 83 en Aurora. Es la integrante más joven de la asamblea general y tiene claro cuál será su prioridad con los residentes de su distrito. “Quiero escucharlos, quiero entender como se sienten y quiero ayudarlos, de ser posible, en temas como inmigración, problemas con sus hogares, a darles los recursos disponibles para ayudarles en su vida. Quiero estar presente en todas las comunidades”.

Bárbara espera que su ejemplo le sirva de inspiración a muchos jóvenes de Aurora que tal vez atraviesen situaciones similares o peor a las que ella vivió. “Quiero poder reclutar a jóvenes que quieren hacer una diferencia en la comunidad, que se involucren en mi oficina y podamos trabajar juntos en eventos y en ciertas cosas que para los jóvenes es importante”.