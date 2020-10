Aumenta la lista de condados de Illinois bajo el nivel de advertencia por más casos de coronavirus

CHICAGO, Illinois.- El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) informó hoy que 34 condados de Illinois se encuentran en un nivel de advertencia por el creciente número de casos de coronavirus, cuando apenas la semana pasada eran 26 demarcaciones.

Un condado ingresa a un nivel de advertencia cuando aumentan dos o más indicadores de riesgo de Covid-19.

Estos son los 34 condados de Illinois actualmente en un nivel de advertencia: Adams, Alexander, Boone, Cass, Christian, Clay, Clinton, Crawford, DeKalb, DeWitt, Jasper, Jefferson, Jo Daviess, Johnson, Kane, Lee, Macon, McDonough, McHenry Mercer, Monroe, Pike, Pulaski, Randolph, Saline, Stephenson, Union, Vermilion, Warren, Washington, Wayne, Whiteside, Will, Winnebago.

Si bien las razones por las que los condados alcanzan un nivel de advertencia varían, algunos de los factores comunes para el aumento de casos y brotes están asociados con reuniones familiares, bodas y funerales, bares y clubes, fiestas universitarias, así como equipos deportivos estudiantiles, centros de cuidado a largo plazo, prisiones, escuelas y casos entre la comunidad en general, especialmente entre personas de 20 años.

Los funcionarios de salud pública están observando que muchos negocios ignoran descaradamente las medidas de mitigación, que las personas no se alejan socialmente, que se reúnen en grandes grupos y que no usan mascarillas. Los alcaldes, las fuerzas del orden local, los fiscales estatales y otros líderes comunitarios pueden influir para garantizar que los ciudadanos y las empresas sigan las mejores prácticas.

Varios condados están tomando medidas rápidas para ayudar a retrasar la propagación del virus, incluido el aumento de las pruebas, enfatizando la importancia de las pruebas, contratando rastreadores de contactos, trabajando con las escuelas y reuniéndose con líderes locales.

IDPH utiliza numerosos indicadores para determinar si un condado está experimentando una actividad estable de Covid-19 o si hay señales de advertencia de un mayor riesgo de coronavirus en el condado. Un condado se considera en el nivel de advertencia cuando al menos dos de las siguientes métricas desencadenan una advertencia.

• Casos nuevos por cada 100,000 habitantes. Si hay más de 50 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en el condado, se activa una advertencia.

• Número de muertes. Esta métrica indica una advertencia cuando el número semanal de muertes aumenta más del 20% durante dos semanas consecutivas.

• Prueba de positividad semanal. Esta métrica indica una advertencia cuando la tasa de positividad de la prueba de 7 días supera el 8%.

• Disponibilidad de UCI. Si hay menos del 20% de las unidades de cuidados intensivos disponibles en la región, esto desencadena una advertencia.

• Visitas semanales a las salas de emergencias. Esta métrica indica una advertencia cuando el porcentaje semanal de visitas a las salas de emergencias por enfermedades similares a Covid-19 aumenta en más del 20% durante dos semanas consecutivas.

• Ingresos hospitalarios semanales. Se activa una advertencia cuando el número semanal de ingresos hospitalarios por una enfermedad similar a Covid-19 aumenta en más del 20% durante dos semanas consecutivas.

• Pruebas realizadas. Esta métrica se utiliza para proporcionar contexto e indicar si se necesitan más pruebas en el condado.

• Brotes. Esta métrica analiza el porcentaje de casos de Covid-19 asociados con grupos o brotes y se utiliza para comprender el gran aumento de casos.

Estas métricas están destinadas a ser utilizadas para la concientización a nivel local y para ayudar a los líderes locales, las empresas, los departamentos de salud locales y el público a tomar decisiones informadas sobre reuniones personales y familiares, así como sobre las actividades que eligen realizar. Las métricas se actualizan semanalmente, del domingo al sábado de la semana anterior.

Se puede encontrar un mapa e información de la situación de cada condado en el sitio web del IDPH en https://www.dph.illinois.gov/countymetrics.