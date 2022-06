Elecciones primarias: ¿Cómo reportar un presunto fraude electoral en Kern?

- No apareces en la lista de votantes en el lugar de votación.

- Te mudaste y no actualizaste tu registro.

- Te registraste por correo, pero no registraste un número de licencia de conducir de California, un número de identificación de CA o los últimos 4 dígitos del número de Seguro Social.

- La boleta se devolvió por correo sin un sobre.

- Votas por correo, pero decides votar en persona

- Te registraste demasiado tarde para que tu nombre aparezca en la lista de votantes.