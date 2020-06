"Soñaba con tener un restaurante": hispana abre nuevo negocio en medio de pandemia de coronavirus

Por su parte, Montes agradeció la ayuda de la organización sin fines de lucro Just y aseguró que no hubiese podido alcanzar esta meta sin la ayuda de ellos. La organización capacita a mujeres hispanas a manejar su negocio y le brinda un crédito para iniciar su proyecto.

“Todo está en la mente. Yo le puedo decir a la gente que no se queden en sus casas esperando que otras personas resuelvan sus vidas porque realmente no va a pasar. Si nosotros no nos levantamos y tomamos la maleta no vamos a ningún viaje”, indicó Montes.