Autoridades de salud reportan alta demanda de pruebas de covid-19 en Austin antes de Acción de Gracias

Sin embargo, los expertos advierten que un resultado negativo tras realizarse la prueba de coronavirus no quiere decir que el virus no esté en nuestro sistema, especialmente si la prueba se realizó después de 24 a 48 horas de ser expuesto. Las personas también deben de tener en cuenta que pueden entrar en contacto con el virus en cualquier lugar al que vayan entre el día que se hicieron la prueba y el día de Acción de Gracias.

Autoridades de salud pública de Austin han recomendado que este día festivo las personas eviten reuniones grandes o con personas que no vivan en su hogar. Además, la doctora Elizabeth Douglas, experta en enfermedades infecciosas del Dell Children's Medical Center of Central Texas, ha recomendado que, si las personas se van a reunir a pesar de la recomendación de no hacerlo, traten de que las reuniones sean al aire libre.