“Hablé con Dios”: Un mexicano asegura estar vivo de milagro tras sufrir dos aneurismas cerebrales

Martínez recuerda poco de lo que pasó ese día. Sin embargo mientras le trataba el aneurisma recuerda haber escuchado una voz: “Hablé con Dios y me dijo Dios qué quieres hacer. Yo sabía exactamente qué me estaba pidiendo. Yo le dije, mira, mi esposa y yo tenemos cosas que hacer para tu voluntad. Le dije aún no habíamos acabado el trabajo de usted…lo próximo que me acuerdo es que desperté en el cuarto”, indicó el hombre.