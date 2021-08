"No se lo deseo a nadie": Madre hispana asegura haberse contagiado 2 veces con el covid-19

“En marzo me fui aquí a una sala de emergencias en la madrugada no podía respirar, entonces ya mi hija me llevó. No tenían pruebas y me dijeron que seguramente era covid pero no tenían pruebas, era pues al principio de la pandemia. Estuve unas 2 semanas mal, o sea una gripe súper fuerte. Ya para junio yo desperté, fui al baño y ya no me pude levantar porque mi pierna ya no respondió. Me dicen los medicos que mi cerebro estuvo teniendo mini strokes en la noche”, dijo Alejandra Melo.