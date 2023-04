Madre de familia denuncia que su hijo sufrió heridas graves por acoso escolar en Austin

“Yo pienso que pongan más atención porque yo siento que a mi desde esa fecha no me pusieron atención ni el distrito ni la escuela nadie me ponía atención como si hubiera sido cualquier golpe y lo que le hicieron a mi hijo no tan solo fue un golpe", dijo Mary quien le exhortó a padres que puedan estar en su misma situación a que hablen y "no tengan miedo porque esto le causa daño" a los niños.