Los abuelos 'influencers' que conquistan YouTube con sus recetas mexicanas

AUSTIN, Texas- Cuando salió de su natal México para vivir en Estados Unidos, Janet Kushner sentía que no pertenecía al nuevo lugar que había escogido. Extrañaba sus raíces, sobre todo su comida.

Todo inició cuando comenzó a buscar recetas en línea y se daba cuenta que no las encontraba y cuando lo hacía estaban mal hechas, con errores, imprecisiones. Su esposo, Jack Pappo, entonces le hizo una recomendación: ¿por qué no empezaba un canal en YouTube?

Sin saber cómo hacerlo, la pareja inició el proceso descubriendo otros talentos que no sabían que tenían. Janet se dedica a cocinar y Jack graba el video, lo edita y lo sube a la plataforma digital.

“Yo no me siento influencer. La primera vez que nos dimos cuenta que el canal había crecido mucho fue una vez que viajábamos a Mérida y nos reconoció una señorita en el aeropuerto. ¡Y no tuvimos que hacer la cola para pasar migración!”, cuenta Janet con una sonrisa.