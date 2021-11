Estudiante que ingresó a un dormitorio de la Universidad de Texas y tocó a una estudiante no enfrentará cargos criminales

UTPD envió la alerta en todo el campus a las 4 a.m. del domingo 14 de noviembre, diciéndoles a los estudiantes en las residencias universitarias que cerraran sus puertas con llave luego que una estudiante reportara que alrededor de las 1:50 a.m. un hombre quien no estaba usando pantalones, le toco el estómago. Cuando la estudiante se despertó y le preguntó quien era, el hombre se disculpó y se fue. Según oficiales, la estudiante no reporto el incidente sino hasta una hora mas tarde de lo sucedido.