Familias de Austin reaccionan a estudio de Moderna para probar su vacuna del coronavirus en niños

Aunque las autoridades de salud han indicado anteriormente que el número de niños que se han enfermado de coronavirus es menor que el de adultos, la profesora indicó que hay casos de niños infectados. “Eso no quiere decir que no les da. Eso no quiere decir que no se pueden enfermar y por ende no quiere decir que que no los debemos de proteger”, indicó Ávalos.