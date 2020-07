El condado de Austin-Travis supera los 20,000 casos de coronavirus

"Todavía no estamos fuera de peligro. Debemos seguir tomando las mismas precauciones que hemos estado alentando durante esta crisis: lávese las manos, evite los viajes no esenciales fuera del hogar y, si sale de su hogar, cuide el distanciamiento social y use una mascarilla para cubrirse la cara. Además, queremos personas que muestren síntomas de coronavirus, que hayan estado expuestas a alguien que sea positivo o que sea médicamente vulnerable a hacerse la prueba”, dijo el doctor Mark Escott, Autoridad Provisional de Salud del Condado de Austin-Travis.