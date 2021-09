Condado Austin-Travis baja a la etapa 4 de riesgo por covid-19

“La variante delta nos mostró cuán impredecible y mortal puede ser este virus, especialmente para los no vacunados. Sin embargo, aunque seguimos viendo que la tendencia de los datos es positiva, no podemos actuar como si la pandemia hubiera terminado. Nuestro hospital y unidades de cuidados intensivos aún permanecen en niveles críticos, y necesitamos que el público continúe trabajando juntos para asegurarnos de que no contribuimos a un nuevo aumento”, indicó la doctora Desmar Walkes, autoridad de Salud del condado Austin-Travis.