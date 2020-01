Bombero da la milla extra para rescatar el celular de un turista que cayó por un desagüe

Según relató el hombre identificado como Eddie Branch, él estaba saliendo de su Uber cuando se le cayó el teléfono. Sin saber qué hacer, le dijo a su esposa que llamara al 911. El hombre le indicó a la operadora que no era una emergencia, pero le preguntó si había algo que pudieran hacer por su teléfono.

"No sabía exactamente con quién estaba hablando, pero 10 minutos después, un camión de bomberos se detuvo a mi lado y cuatro bomberos, uno de ellos una joven, saltó del camión, entendieron la historia y se pusieron manos a la obra”, escribió Branch en una carta de agradecimiento dirigida al Departamento de Bomberos de Austin.

"No creo que haya sido suerte. Creo que hay muchas personas geniales en Austin a las que realmente les importa. Les dije a todos que me he encontrado con esta historia desde que llegué a casa, y nadie puede creerla. Dudo mucho que hubiera tenido un resultado similar en cualquier otra ciudad del país”, escribió Branch.