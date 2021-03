Unidades móviles de vacunación contra el coronavirus en varios condados de metro Atlanta

Condado de Fulton

“Hay ciertos grupos y bolsillos dentro del condado de Fulton que desean mucho la vacuna, simplemente no tienen acceso para obtenerla. tal vez no tenga un automóvil, pase MARTA, tal vez no haya estaciones de autobuses que vayan por ese camino, así que en realidad vamos a ellos ya que no podemos hacer un sitio fijo. Entonces, para esto, estamos trayendo a nuestro equipo bilingüe a un área donde muchos complejos de viviendas y comunidades latinoamericanas ... conducen rápidamente, viajan en taxi o se alejan caminando para vacunarlos”, dijo Jonathan Golden, gerente de área de CORE Georgia.