Urgen ayuda para encontrar a responsables de muerte de bebé encontrada en hielera

"Mientras que en el caso no se han encontrado pistas sólidas, nuestra esperanza es que alguién saldrá con información sobre quién desecho a la niña o que una coincidencia de ADN nos brinde más pistas en este caso", informó la Oficina del Alguacil del condado de Troup en un comunicado.

El cuerpo de la bebé fue encontrado el 6 de enero de 2019 alrededor de las 3:20 pm dentro de la hielera portatil a un lado de Boy Scout Road y New Franklin Road, al norte de LaGrange, unas 67 millas al suroeste de Atlanta.

Una autopsia realizada posteriormente por el Buró de Investigaciones de Georgia (GBI) determinó que la bebé era una niña blanca y que no presentaba señales de haber sido golpeada, reportó The Associated Press.