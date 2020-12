Temperaturas bajo cero: abren centros de calentamiento en Atlanta

En College Park, el jefe de bomberos Wade Elmore abrirá el edificio de seguridad pública ubicado en 3717 College Street para los residentes hasta las 10 am del martes.

No use hornos para calentar la casa y no lleve parrillas, generadores, calentadores de queroseno y otros dispositivos de calefacción externos adentro para calentar una casa debido al monóxido de carbono venenoso.