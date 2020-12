Segundo paquete de estímulo económico fue aprobado y firmado: esto es lo que debes saber si vives en Georgia

¿Quién calificará para el pago y cuáles son los requisitos para recibir la ayuda económica del IRS?

Las personas que podrán recibir el cheque serán:

Familias con estatus migratorio mixto

Las familias con estatus migratorio mixto que alguno de los integrantes no tenga un estatus migratorio podrán aplicar a esta ayuda económica y presentar como dependientes no sólo a los menores de 17 años, sino también a los adultos, puesto que ya no hay límite de edad.