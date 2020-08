Al menos 260 personas se contagiaron de coronavirus en campamento de Georgia

ATLANTA, Georgia . Un campamento de verano nocturno de Georgia afectado por un brote de coronavirus tomó muchas precauciones pero no obligó a los campistas a usar máscaras ni a tener ventilación adecuada en los edificios, según un informe del gobierno publicado este viernes.

El campamento siguió las reglas de desinfección y requirió que el personal usara máscaras, pero los campistas no tuvieron que usar protectores para la cara. Los funcionarios de salud dijeron que grupos "relativamente grandes" de niños dormían en la misma cabaña donde cantaban y vitoreaban regularmente, lo que probablemente condujera a la propagación, reportó The Associated Press.