Dos meses sin respuestas de su abogado: padres siguen esperando poder reencontrarse con su hijo de 10 años

Además, si usted busca un abogado de inmigración deberá prestar atención a:

1. Firmar una forma G-28, que es un notice of appear o un power of attorney donde el abogado demuestra que es abogado y aparece su número de cédula.

2. Si no habla inglés, deben darle un contrato en español. El documento debe establecer cuál es el servicio que le van a dar y cuál va a ser el pago.