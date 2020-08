Padres frustrados tras las fallas en Zoom que dificulta el aprendizaje virtual en distrito escolar de Georgia

Sabrina Rose Davila escribió en la cuenta en Facebook del Distrito Escolar del Condado de Cobb y pidió que “dejaran que los pequeños vuelvan a la escuela. No están destinados a aprender de esta manera. Y además de eso, los problemas tecnológicos son tan desalentadores y frustrantes. Sé que los problemas tecnológicos son difíciles de controlar, pero CCSD no tendría que preocuparse por los problemas tecnológicos si los niños estuvieran en la escuela”.

Chantall Jiménez escribió, “¿por qué no estamos en la plataforma de microsoft teams? Segunda semana de clases y mi hijo ha tenido 3 días que funcionó semi bien. No es un gran comienzo, los profesores han sido muy pacientes y no es su culpa, pero esto es muy decepcionante. No han sido más que problemas técnicos desde que comenzó el año escolar”.