Henry "Hank" Aaron, miembro del Salón de la Fama y leyenda de los Bravos de Atlanta, muere a los 86 años

"Henry Louis Aaron no fue solo nuestro ícono, sino uno en las Grandes Ligas y en todo el mundo. Su éxito en el diamante fue igualado solo por sus logros comerciales fuera del campo y coronado por sus extraordinarios esfuerzos filantrópicos. Estamos desconsolados y pensando de su esposa Billye y sus hijos Gaile, Hank, Jr., Lary, Dorinda y Ceci y sus nietos", dijo Terry McGuirk, presidente de los Bravos, en un comunicado, según informó Associated Press.

"Me gustaría ver más negros en el béisbol, y es solo cuestión de que salgan y jueguen", dijo el ex toletero acababa de recibir su vacuna COVID-19 dos semanas antes de su muerte y le dijo a Associated Press que vacunarse lo hizo "sentir maravilloso".