Un tribunal le impidió adoptar a sus sobrinos por ser indocumentada, 14 años después anhela encontrarlos

“Me hicieron mudarme a un apartamento más grande, cambié a mi niño de escuela, me hicieron sacarme las huelas digitales, el récord criminal, me hicieron ir al médico, visitaron la escuela de mi hijo para saber cosas de él, me caía de sorpresa la trabajadora social”, narró Maris. “… después de un año me dijeron que todo estaba bien… pero que mi condición de indocumentada me quitaba la elegibilidad”.