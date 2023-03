Hace un trabajo valuado en más de $11,000 y le pagan $2: una madre hispana lucha por recuperar su dinero

Él no accedió a ninguna de estas ofertas.

“Él me dijo que me pagaría los primeros de cada mes”, dijo la empresaria hispana. “Yo estaba muy esperanzada el 1 de marzo porque iba a ser el primer mes para recibir el dinero y a las 4 de la tarde yo le escribí para preguntarle por el pago. Él me respondió enviándome $2 por Zelle… él me dice que los trabajos están bajos y que yo tenía que soportar que él me pagara así”, dijo Claribel Rosa Vásquez.