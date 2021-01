“La vacunación debe acelerarse”: Nueva directora de los CDC asume el control de la agencia en medio de la crisis

El nombrabiento de la nueva directiva de los CDC se está haciendo de una manera inusual. Anteriormente, el puesto generalmente no se cubría hasta que se confirmaba un nuevo secretario de salud y servicios humanos, y ese funcionario nombraba un director de los CDC. Pero esta vez, el equipo de transición de Biden nombró a Walensky de antemano, para que pudiera tomar las riendas de la agencia incluso antes de que su jefe esté en su lugar, dijo Associated Press.

El CDC “ha sido marginado, ha sido difamado, ha sido un saco de boxeo para muchos políticos en la administración saliente. Y eso ha tenido un efecto perjudicial en la capacidad de la agencia para cumplir con su misión ”, dijo el Dr. Richard Besser, ex funcionario de los CDC que ahora dirige la Fundación Robert Wood Johnson, según AP.

"Eso es algo que creo que se solucionará el primer día", dijo. “Una de las cosas que me da esperanza es que no vi un gran éxodo de los CDC durante el año pasado. Vi a profesionales haciendo su trabajo. Vi el costo mental que estaban tomando, pero no los vi darse por vencidos ".