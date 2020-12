La ciudad de Atlanta ofrece ayuda de hasta $ 5,000 para asistencia de vivienda

"Anticipamos que de 10,000 a 20,000 familias en la ciudad de Atlanta pueden necesitar ayuda para pagar el alquiler debido a las dificultades de COVID”.

Milton J. Little Jr., presidente y director ejecutivo de The United Way of Greater Atlanta, dijo al comité el martes que la moratoria de desalojo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, les dio a algunas personas la falsa sensación de que se les perdonaba el alquiler.