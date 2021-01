En 1 hora dijeron adiós a 40 años de matrimonio: Hispano perdió la lucha contra el coronavirus

“Estaba sangrando mucho, las terapias que le estaba haciendo ya no estaba funcionando y se las dejaron de hacer” , dijo Saúl García, hijo de Daniel.

Daniel fue empleado desde hace mucho tiempo de Polo Golf & Country Club en Cumming, “nadie puede entrar a los terrenos de Polo Golf and Country Club y no pensar en Daniel García. Él siempre tenía la sonrisa más grande en su rostro y no importaba en qué estado de ánimo estuvieras, tenías que devolverle la sonrisa”, dice la publicación del Memorial Park Funeral homes & cemeteries, en la que incluyen datos de los servicios funerarios de Daniel.