Fallas y altos costos en el servicio de agua obliga a familias hispanas a colectarla de la lluvia

Jiménez denunció que a pesar de no contar con el suministro de agua, mensualmente debe pagar por el servicio, “a pesar de que tengo el agua cortada me están cobrando $ 100 más, llevo más de un mes que no tengo servicio de agua aquí en mi casa” , aseguró.



La falta de higiene por las fallas en el servicio no es lo único que les preocupa a los residentes, aseguran que los ha afectado económicamente, "he estado comprando agua de galón, me he ido a bañar con una amiga que tengo aquí, y con mi hermana, así hemos estado pasándola”, dijo Jiménez.