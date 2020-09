"Estaba asustado. Temí por mi vida": habla el hombre agredido por oficial del Sheriff del área de Atlanta

ATLANTA, Georgia . Un hombre afroamericano que fue inmovilizado y golpeado repetidamente por un oficial blanco durante una parada de tráfico, la cual fue captada en video, dijo el viernes que no podía respirar y perdió el conocimiento durante el arresto .

"Estaba asustado. Temí por mi vida y solo rezo, solo espero que no le pase a nadie más ", dijo Roderick Walker a los periodistas en la oficina de su abogado, con el ojo izquierdo todavía lleno de sangre, reportó The Associated Press.