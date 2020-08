Despiden a policía que utilizó taser durante arresto de afroamericana en Georgia

Michael Oxford perdió su trabajo después de que una investigación interna descubrió que violó la política del departamento y que "no cumplió con nuestros valores fundamentales", de acuerdo con el documento .

Antes de ser despedido, Oxford había sido asignado a funciones administrativas luego del encuentro del martes, que fue filmado al frente de una casa de Loganville y desde entonces ha sido visto millones de veces en la aplicación para compartir videos TikTok, reportó The Associated Press .

"No te llamamos, no me iré a ningún lado", dijo Smith.