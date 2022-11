Familiares hallan restos humanos que creen que son de una madre hispana a quienes buscaban desde octubre en Alabama

“El haberla encontrado así es un golpe muy bajo que no puedo explicártelo ahora mismo cómo se siente uno, pero ese momento yo creo que no se lo deseo a nadie y es por eso que ahora, justamente con un grupo de amigos y familiares, vamos a luchar para que se haga justicia por mi hermana, porque ella no merecía morir de esa forma a manos de estas personas sin escrúpulos que abusaron de ella y darle una muerte así yo creo que nadie se la merece”, finalizó emotivamente el hermano de Floriselda.