Denuncian estafa en la que amenazan a empresarios hispanos en "tiempo real"

"Si al conteo de cinco no sacaba las cosas que me habían pedido, iban a empezar a 'balacear' a las personas que estaban en el establecimiento", dijo a Noticias 34 Atlanta Víctor Meléndez, propietario del restaurante Tortugas Cuban Grill.

"Se me empezó a secar la boca. Sentía una impotencia, unos nervios", dijo sobre la llamada Víctor, quien aseguró que conversó con los delincuentes por unos 15 minutos. "Me iba a desmayar, se me empezó a resecar la boca. La gente que trabajaba aquí conmigo me preguntaba: '¿qué pasa?'" .

"Ellos me estaban hablando de sucesos y de eventos que estaban pasando dentro del establecimiento en tiempo real", dijo el empresario. "Yo me volteaba y ellos me describían a personas que estaban sentadas acá. Como el color de la camisa de la persona o donde está ubicado. Entonces para mí, eso me hizo pensar que esto era real y que tenía que hacer caso a lo que ellos me estaban diciendo".