Cuestionan denuncia de mujer de Georgia que dijo haber sido atacada por "20 hispanos"

La mujer luego admitió haber estado bebiendo y que no recordaba dónde había ocurrido el percance.

El incidente fue reportado el pasado 7 de noviembre cerca de las 9 am, cuando un oficial respondió a un llamado sobre un daño en un vehículo, se describe en un reporte policial solicitado por Noticias 34 a la Oficina del Alguacil del condado de Richmond .

Scott no pudo decirle al agente el lugar en el que se detuvo, pero sí dijo que lo hizo porque vio a una mujer hispana que cargaba a un niño y a un hombre.

La mujer indicó que cree que incluso tuvo que golpear a uno de los sujetos para escapar. Ella manejó a casa y dijo que no había llamado a las autoridades de inmediato porque cuando se despertó, no estaba segura "si era un sueño o no". Admitió luego que había estado bebiendo en la noche, pero que estaba "bien para manejar".