Tony Estrada, el sheriff hispano de la frontera de Arizona con 5 décadas de legado

Reconocido como Tony Estrada, el sheriff hispano del sur de Arizona, Marco Antonio Estrada tiene 77 años y ha dedicado más de la mitad de su vida al servicio público.

Estrada anunció su retiro el año pasado y desde ese momento varios candidatos se postularon para ese cargo de manejar la agencia policial del condado que limita con Nogales, México. Los residentes del área escogieron en las urnas a David Hathaway para reemplazarlo en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

“Para mi ha sido un sueño, un verdadero sueño, una gran oportunidad, cinco décadas en esta frontera y también algo de lo que estoy muy orgulloso es que soy el único hispano alguacil en todo el estado”, dijo Tony Estrada en una entrevista con Univision Arizona.

Un camino que no ha sido fácil, es un ser humano de gran corazón, siempre ha mantenido la humildad y así lo reconocen los habitantes de Nogales, Arizona, donde reside con su familia.

“Eso me ha ayudado mucho yo creo, como soy que reconozco de dónde vengo por lo que he vivido, lo que mi familia ha vivido lo que he visto a mis alrededores y me ha ayudado porque la gente me ve como alguien sincero y que reconoce las necesidades y que se puede hacer este trabajo de seguridad pública con compasión”, comentó el oficial.

El sheriff llegó a Estados Unidos siendo niño, con apenas un año de edad, sin ni siquiera imaginar que por 53 años serviría a una misma comunidad y con su retiro dejará un legado que pocos han logrado.

“A todos saludo, a quien vea en la calle, me dice mi esposa ¿quién es? no sé, le digo. Ellos me conocen, yo no sé quienes son pero los trato como amigos”, mencionó.

Creció como el menor de cinco hermanos y estudió la primaria en una escuela muy cerca de la humilde vivienda de su familia, según contó.

“Donde ves este troque es donde estaba la casita en donde nos ubicamos por primera vez, mi padre pagaba 10 dólares al mes por tres cuartos, la cocina, el comedor y dos recámaras, no había nada más, cinco hermanos en una recamara y mi ama y mi apa en la otra”, relató el sheriff.

Su madre fue ama de casa y su padre trabajó como carpintero, lo poco que ganaba le alcanzaba para sobrevivir.

“Un compadre que estaba en la política y era negociante me dijo que había un puesto en la policía y dije yo no pues, pesaba como 130 libras y dije me van a matar y sí, en marzo de 1966 uno que era interino del jefe de policía que se llamaba Tony Serino me dio el trabajo”, dijo.

Es recordado por oponerse a las políticas migratorias del gobierno de Trump, alzó su voz a nivel nacional en contra de la reconstrucción de un muro fronterizo, la instalación de alambre de puas y la separación de familias en la frontera.

Estrada trabajó de cerca con las autoridades federales porque en esta área de la frontera trabajan tres niveles de autoridades, la local con la policía de Nogales, Arizona, los federales con la Patrulla Fronteriza, Aduanas, ICE (Control de Inmigración y Aduanas), DEA (Agencia de Control de Drogas) y el Sheriff del condado Santa Cruz.

Estrada dijo que cuando se retire en unas semanas, tomará unas vacaciones. “Y esperar para ver que es lo que tengo que hacer, llegará punto en que no voy a poder estar sin hacer algo y voy a tratar de hacer algo que ayude a la comunidad”, puntualizó el sheriff.

Respetado y admirado en Arizona

“Tony es muy respetado en el estado, hay muchas personas que lo conocen y pues lo que él tenía o lo que tiene porque todavía esta con nosotros es que él es muy sincero, lo que pensaba de lo que era nuestra frontera lo dijo” dijo Manuel Ruíz, supervisor condado Santa Cruz.

Los residentes admiran la sinceridad con la que expresa sus posiciones, sin importarle quedar bien con nadie.

“Muy orgullosos de haber tenido una persona como el sheriff Estrada, por el largo tiempo que estuvo aquí, magnífico su trabajo y su desempeño. Es una lastima que ya se va a retirar, ojala que la persona que entre sea del nivel de él”, sostuvo Francisco Robles, residente de Nogales.

Esto te puede interesar