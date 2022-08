“¡Gracias, Arizona!”: reacciones de quienes no ganaron en las elecciones primarias

A través de un hilo en Twitter, el republicano agradeció el tiempo que compartieron con él los arizonenses con los que pudo encontrarse. Y añadió: “ Escuché sus preocupaciones y me sentí honrado por la confianza que depositaron en mí. Desde que ingresé a la carrera por la Secretaría de Estado, he viajado por nuestro gran estado, he escuchado sus voces y he llegado a conocer a algunas de las personas más importantes que Arizona tiene para ofrecer”.