Propuesta de ley en Arizona quieren prohibir elecciones por correo

"Si se preguntaba si el ataque al derecho al voto había terminado o no en AZ, no es así. Quieren que le pidamos a la gente una prueba de discapacidad para votar desde el automóvil y limitar los buzones”, dijo Gabriella Cázares, registradora del condado de Pima, en Twitter. "No solo es poco práctico pedir a los votantes que revelen su estado de discapacidad, sino que es censurable e inaceptable hacerlo".