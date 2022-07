Por “amenazas y críticas” de seguidores de Trump, renuncian dos funcionarias electorales en Arizona

Citada por The Associated Press, Hoffman aseguró: “Mucho es por la bajeza con la que hemos estado lidiando. Soy una secretaria de actas republicana que vive en un condado republicano en el que los candidatos que ellos querían ganaron 2-1 y, aún así, tengo todos esos problemas, al igual que mi personal. No entiendo qué creen ellos que hicimos mal. Y son muy repugnantes. Las acusaciones y amenazas son repugnantes”.