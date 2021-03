Mujeres embarazadas y en lactancia deben vacunarse contra el coronavirus, aseguran expertos

El coronavirus durante el embarazo incrementa el riesgo de la madre y el bebé

“Sabemos que la mujer embarazada que desarrolla COVID-19 tiene un riesgo más alto comparado con una mujer que no lo está. Las mujeres embarazadas pueden terminar internadas en el hospital, más enfermas, en terapia intensiva”, asegura la Dra. Lin. “Los síntomas del coronavirus pueden ser más graves en embarazadas. Sabemos que la infección puede traer riesgos para el bebe. Puede afectar la placenta, causar coágulos en la placenta y en la mamá”.

“Se les pidió a las mujeres no salir embarazadas, pero con todo y ello, muchas mujeres se quedaron embarazadas durante el estudio pues se puede imaginar que seguimos a 10 mil, 30 mil personas, algunas se van a quedar embarazadas”, dice el Dr. Gea Banacloche. “Lo que se vio es que no hubo ninguna toxicidad, ni en los fetos, ni en los recién nacidos.”

La vacuna contra el covid-19 no genera infertilidad

Aunque ha circulado por internet y las redes sociales que las vacunas contra el coronavirus causan infertilidad, expertos aseguran que no es verdad.

“No sé de donde salió eso, pero fíjese que es imposible porque no hay ninguna plausibilidad biológica por la cual la vacuna de ARN mensajero o la vacuna de Johnson & Johnson basada en adenovirus puedan afectar la fertilidad”, asevera el Dr. Gea Banacloche. “Como la vacuna no se ha comenzado a poner al público general hasta finales de diciembre quien sabe lo que está pasando con la fertilidad, es que eso es imposible. Nadie tiene datos para decir nada de eso. Son rumores que se diseminan y no sé por qué, tienen vida propia”.