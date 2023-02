¿Qué es el linfoma no Hodgkin?, una mujer en Phoenix pierde su pierna en la lucha contra la enfermedad

Las células malignas en su rodilla con el tiempo se propagaron a su espina dorsal y cadera derecha. A Solorio Valadez la diagnosticaron con cáncer de Linfoma no Hodgkin, enfermedad que afecta el sistema linfático que es el que se encarga de combatir las infecciones en el cuerpo. “Yo le decía a mi hija: ‘Si algún día tienen que cortar un pedazo, que me lo corten. Que me lo corten".