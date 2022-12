En asociación con Southern Arizona Arts & Cultural Alliance, podrás disfrutar de funk, jazz y más en la serie de conciertos Lookout Tucson at Westward Look. Estarán disponibles varios días de este mes, de 6 a 8 p.m. en Westward Look, 245 E. Ina Road. El costo es de $10 y se recomienda que hagas tu reservación.